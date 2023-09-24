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    18:55, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» проиграл второй подряд матч в КХЛ

    Барыс
    Фото: Sports.kz

    В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

     

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Данияр, Савицкий-Червени-Шестаков; Полохов-Шалапов, Асетов-Омирбеков-Шайхмедденов; Нургалиев-Кайыржан, Мусоров-Борисевич-Логвин.

    В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей забросил Райли Барбер. Во втором хозяева снова вышли вперед, а в третьем увеличили разрыв, а оформивший дубль Барбер его сократил, но соперник отличился вновь. 4:2 — второй подряд поражение казахстанского клуба.

    25 сентября «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

     

    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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