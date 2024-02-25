«Барыс» проиграл в домашнем матче КХЛ

Астанинский «Барыс» сыграл с тольяттинской «Ладой» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передат агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмую строчку Восточной конференции, а российский был на седьмой.

Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Скленичка-Хенкель, Оберг-Апальков-Старченко; Бекетаев-Ножье, Кайыржан-ЛаБейт-Камара; Гайтамиров-Данияр, Муратов-Шестаков-Рымарев; Мусоров-Гурков-Борисевич.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором на две от гостей хозяева ответили взятием Понтуса Оберга. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.

26 февраля в своем последнем матче сезона «Барыс» дома примет новосибирскую «Сибирь».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Лада» (Тольятти, Россия) 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 20:52 Бородкин (Михайлов, Шумаков). В равенстве

0:2 — 23:51 Вафин (Романов). В равенстве

1:2 — 26:23 Оберг (Апальков). В меньшинстве

1:3 — 54:17 Шумаков (Березин, Куликов). В равенстве

1:4 — 56:38 Волгин (Шумаков). В равенстве

Вратари: Шутов — Подъяпольский

Штраф: 8:6 (2:0, 2:2, 4:4).

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform





