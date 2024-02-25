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    21:47, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    «Барыс» проиграл в домашнем матче КХЛ

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Астанинский «Барыс» сыграл с тольяттинской «Ладой» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передат агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмую строчку Восточной конференции, а российский был на седьмой.

    Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Скленичка-Хенкель, Оберг-Апальков-Старченко; Бекетаев-Ножье, Кайыржан-ЛаБейт-Камара; Гайтамиров-Данияр, Муратов-Шестаков-Рымарев; Мусоров-Гурков-Борисевич.

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором на две от гостей хозяева ответили взятием Понтуса Оберга. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.

    26 февраля в своем последнем матче сезона «Барыс» дома примет новосибирскую «Сибирь».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Лада» (Тольятти, Россия) 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

    Шайбы:
    0:1 — 20:52 Бородкин (Михайлов, Шумаков). В равенстве
    0:2 — 23:51 Вафин (Романов). В равенстве
    1:2 — 26:23 Оберг (Апальков). В меньшинстве
    1:3 — 54:17 Шумаков (Березин, Куликов). В равенстве
    1:4 — 56:38 Волгин (Шумаков). В равенстве

    Вратари: Шутов — Подъяпольский
    Штраф: 8:6 (2:0, 2:2, 4:4).

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     



    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Астана КХЛ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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