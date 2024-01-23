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    21:59, 22 Январь 2024 | GMT +6

    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс»  сыграл в следующем составе: Бояркин (Шутов) — Скленичка-Ножье, Шайхмедденов-Червени-Камара; Хенкель-Шалапов, Рымарев-Оберг-Апальков; Бекетаев-Данияр, Савицкий-Шестаков-Муратов; Оспанов, Омирбеков-Борисевич-Мусоров.

    Первый период с минимальным счетом остался за гостями.

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Второй - счет не изменил.

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В заключительной двадцатиминутке Понтус Оберг выровнил положение, но россияне отличились  дважды, Кристиан Хенкель из «Барыса» забил одну шайбу — 2:3.

    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    «Барыс»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    24 января «Барыс» на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

    Шайбы:
    0:1 — 15:42 Хрипунов (Голышев, Денежкин). В равенстве
    1:1 — 50:03 Оберг (Шалапов, Хенкель). В равенстве
    1:2 — 52:06 Волк (Мэйсек). В большинстве
    1:3 — 56:09 Голышев (Хрипунов, Денежкин). В равенстве
    2:3 — 56:41 Хенкель (Камара). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Аликин
    Штраф: 4:4 (0:2, 0:2, 4:0).

     

     

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Зимние виды спорта КХЛ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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