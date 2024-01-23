«Барыс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче

Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

«Барыс» сыграл в следующем составе: Бояркин (Шутов) — Скленичка-Ножье, Шайхмедденов-Червени-Камара; Хенкель-Шалапов, Рымарев-Оберг-Апальков; Бекетаев-Данияр, Савицкий-Шестаков-Муратов; Оспанов, Омирбеков-Борисевич-Мусоров.

Первый период с минимальным счетом остался за гостями.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Второй - счет не изменил.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

В заключительной двадцатиминутке Понтус Оберг выровнил положение, но россияне отличились дважды, Кристиан Хенкель из «Барыса» забил одну шайбу — 2:3.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

24 января «Барыс» на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Шайбы:

0:1 — 15:42 Хрипунов (Голышев, Денежкин). В равенстве

1:1 — 50:03 Оберг (Шалапов, Хенкель). В равенстве

1:2 — 52:06 Волк (Мэйсек). В большинстве

1:3 — 56:09 Голышев (Хрипунов, Денежкин). В равенстве

2:3 — 56:41 Хенкель (Камара). В равенстве

Вратари: Бояркин — Аликин

Штраф: 4:4 (0:2, 0:2, 4:0).