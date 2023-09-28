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    07:23, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» примет владивостокский «Адмирал»

    «Барыс»
    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    В четверг, 28 сентября, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет владивостокский «Адмирал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Адмирал» начнется в 19:30 по астанинскому времени.

    После 10 сыгранных матчей у «Барыса» в активе 9 очков; «Адмирал» за 9 игр набрал 6 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях в овертайме победил нижнекамский «Нефтехимик» (6:5), а «Адмирал» на своем льду уступил санкт-петербургскому СКА (1:2).  «Барыс» одержал три победы в пяти последних матчах КХЛ.

     

    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
    Автор
    Гульмира Байзакова
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