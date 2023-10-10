«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с челябинским «Трактором», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Ножье, Барбер-Червени-Оберг; Нургалиев-Данияр, Муратов-Шестаков-Старченко; Полохов-Бекетаев, Мусоров-Омирбеков-ЛаБейт; Никитин-Гайтамиров, Логвин-Борисевич-Рахманов.

Это был первый поединок после отставки Андрея Скабелки, руководил столичным коллективом Галым Мамбеталиев.

Первый период остался за хозяевами, под его конец отличился Всеволод Логвин. Во второй части игры увеличил разрыв Аркадий Шестаков, но затем соперник его снова сократил. Все решала заключительная двадцатиминутка, которая помогла астанчанам прервать серию из пяти поражений подряд — 2:1.

11 октября «Барыс» дома примет московское «Динамо».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск, Россия) 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 17:16 Логвин (Рахманов). В равенстве

2:0 — 25:46 Шестаков (Данияр, Муратов). В большинстве

2:1 — 39:17 Робинсон (Блажиевский, Сошников). В равенстве

Вратари: Шутов — Мыльников

Штраф: 12:10 (4:2, 4:4, 4:4).