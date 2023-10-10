«Барыс» представил обновленный тренерский штаб

Казахстанский «Барыс» официально представил обновленный тренерский штаб, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы клуба, исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев. В его штаб вошли Константин Пушкарёв (ассистент главного тренера), Александр Высоцкий (тренер нападающих), Ерлан Сагымбаев (тренер защитников), Александр Березенский (тренер по ОФП).

Ранее «Барыс» объявил о расставании с белорусским специалистом Андреем Скабелкой, который занимал пост главного тренера команды.