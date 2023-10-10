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    21:27, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» представил обновленный тренерский штаб

    «Барыс» представил обновленный тренерский штаб
    Фото: пресс-служба ХК «Барыс».

    Казахстанский «Барыс» официально представил обновленный тренерский штаб, передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы клуба, исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев. В его штаб вошли Константин Пушкарёв (ассистент главного тренера), Александр Высоцкий (тренер нападающих), Ерлан Сагымбаев (тренер защитников), Александр Березенский (тренер по ОФП).

    Ранее «Барыс» объявил о расставании с белорусским специалистом Андреем Скабелкой, который занимал пост главного тренера команды.

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Назначения Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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