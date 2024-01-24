21:30, 23 Январь 2024 | GMT +6
«Барыс» озвучил состав на выездные матчи в КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» проведёт короткую выездную серию по маршруту Санкт-Петербург - Тольятти, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.
Состав «Барыса»:
Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов.
Нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Энтони Камара, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Рудольф Червени, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.