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    21:30, 23 Январь 2024 | GMT +6

    «Барыс» озвучил состав на выездные матчи в КХЛ

    «Барыс» озвучил состав на выездные матчи в КХЛ
    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    Хоккейный клуб «Барыс» проведёт короткую выездную серию по маршруту Санкт-Петербург - Тольятти, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Состав «Барыса»:

    Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

    Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов.

    Нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Энтони Камара, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Рудольф Червени, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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