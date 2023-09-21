«Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ

«Барыс» проведёт второе выездное турне сезона по маршруту Москва – Новосибирск – Нижнекамск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Астанчане отправились в поездку в следующем составе.

Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Рудольф Червени присоединится к команде в поездке после оформления всех необходимых документов.

Расписание матчей (по времени Астаны):

21 сентября в 22:30 «Спартак» - «Барыс»;

23 сентября в 16:30 «Сибирь» - «Барыс»;

25 сентября в 22:00 «Нефтехимик» - «Барыс».