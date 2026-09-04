Бариатрическая операция: кому показана и почему вес может вернуться

Почему для одного человека снижение веса становится вопросом привычек и образа жизни, а для другого требует полноценного медицинского лечения? При выраженном ожирении самостоятельные попытки изменить питание и увеличить физическую активность не всегда позволяют добиться устойчивого результата.

В таких случаях пациенту может потребоваться комплексное лечение, включая медикаментозную терапию и, при наличии показаний, бариатрическую операцию. Когда хирургическое вмешательство действительно необходимо, кому оно показано и почему операция не заканчивает, а во многом начинает новый этап лечения, в интервью агентству Kazinform рассказал врач-хирург Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Антон Иванович Ли.

— Антон Иванович, расскажите немного о себе: где вы получили образование и как пришли в БМЦ?

— Меня зовут Антон Иванович Ли, я врач-хирург. Высшее медицинское образование получил в Алматы, окончив Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова. Там же начал практическую работу и продолжил профессиональное развитие. В 2015 году переехал в Астану и начал работать в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента. Параллельно окончил магистратуру по направлению «Менеджмент в здравоохранении». Сегодня мой стаж работы в БМЦ составляет 11 лет.

— Какие возрастные группы пациентов чаще всего обращаются за бариатрической помощью? Какое соотношение женщин и мужчин?

— Возраст пациентов, обращающихся за бариатрической помощью, составляет от 18 до 65 лет. При этом возраст является лишь одним из факторов, учитываемых при определении тактики лечения. В каждом случае оцениваются степень ожирения, общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и результаты предыдущих попыток снижения веса.

— Почему выбрали хирургию и как в вашей профессиональной деятельности появилось направление бариатрической хирургии?

— Мой выбор во многом связан с семейным примером. Отец был врачом-хирургом, а затем урологом, мама — биологом, кандидатом медицинских наук. С детства я видел отношение родителей к медицине и их работе, поэтому постепенно сам пришел к этому выбору.

Бариатрической хирургией я начал глубже заниматься с 2017 года. Прошел специализированное обучение в Германии, затем продолжил обучение в Казахстане под руководством профессора Орала Базарбаевича Оспанова, которого справедливо считают одним из основоположников отечественной бариатрической хирургии.

Для меня это был важный этап профессионального становления в этом направлении. С тех пор регулярно повышаю квалификацию и участвую в международных профессиональных мероприятиях. Для хирурга постоянное обучение особенно важно, поскольку медицина и хирургические технологии постоянно развиваются.

— С какими проблемами и заболеваниями чаще всего обращаются пациенты с ожирением?

— Наиболее часто у пациентов встречаются состояния, связанные с метаболическими последствиями ожирения: сахарный диабет 2-го типа, жировая болезнь печени, артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна, заболевания суставов и позвоночника. Также распространен метаболический синдром, который представляет собой сочетание нарушений обмена веществ и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

— В каких случаях ожирение становится заболеванием, которое требует именно медицинского лечения?

— Ожирение уже является хроническим заболеванием и требует медицинского внимания, когда избыточная масса тела начинает негативно влиять на здоровье человека. Это может проявляться снижением физической активности и качества жизни, а также развитием или усугублением сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертензии, нарушений обмена веществ, заболеваний суставов, нарушений дыхания во сне и других состояний.

При выборе тактики лечения мы оцениваем пациента комплексно: его состояние здоровья, степень ожирения, наличие сопутствующих заболеваний, предыдущие попытки снижения веса и полученный результат. В зависимости от ситуации лечение может включать коррекцию питания и физической активности, медикаментозную терапию или бариатрическое вмешательство.

Главная задача лечения заключается не просто в снижении массы тела, а в улучшении состояния здоровья пациента и уменьшении рисков, связанных с ожирением.

Фото: БМЦ УДП РК

— Почему человеку со значительным избытком массы тела бывает недостаточно диеты, физических нагрузок и медикаментозной терапии?

— Избыточная масса тела связана со сложной системой механизмов, регулирующих аппетит, обмен веществ и массу тела. Поэтому сводить проблему только к питанию и физической активности неправильно.

После снижения веса организм может стремиться вернуть прежнюю массу тела. Из-за этого человеку бывает сложно сохранить достигнутый результат, особенно при выраженном ожирении.

В тех случаях, когда консервативные методы не позволяют добиться необходимого и устойчивого результата, одним из вариантов лечения становится бариатрическая хирургия. Такие операции помогают значительно снизить массу тела и могут положительно влиять на течение заболеваний, связанных с ожирением, в том числе сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии и нарушений липидного обмена.

— Сколько бариатрических операций проведено в БМЦ с начала 2026 года?

— С начала 2026 года в БМЦ проведено 4 бариатрические операции. Каждому пациенту перед хирургическим вмешательством проводится комплексная оценка состояния здоровья, после чего определяется наличие показаний к операции и оптимальная тактика лечения.

— Нужно ли после бариатрической операции пожизненно принимать витамины и микроэлементы?

— После бариатрической операции пациенту необходимо длительное, а в большинстве случаев постоянное наблюдение. Важной частью этого наблюдения является контроль уровня витаминов и микроэлементов и их своевременное восполнение.

После операции пациент употребляет меньше пищи, а при некоторых видах вмешательств меняется и процесс усвоения питательных веществ. Поэтому может возникать дефицит железа, витаминов группы B, витамина D, кальция и других необходимых организму веществ.

При этом нельзя говорить, что всем пациентам назначается одинаковая схема. Она зависит от вида операции, индивидуальных особенностей организма и результатов лабораторных исследований. Поэтому регулярные анализы и наблюдение у специалистов после операции имеют большое значение.

— Может ли желудок снова растянуться, а вес вернуться?

— Определенный возврат веса после бариатрической операции возможен. Однако связывать его исключительно с тем, что желудок «снова растянулся», неправильно.

Со временем после операции действительно могут происходить определенные анатомические изменения, но на массу тела влияют и другие факторы: особенности питания, физическая активность, обменные процессы и пищевое поведение.

Поэтому операция является важным этапом лечения, но не отменяет необходимости дальнейшего наблюдения и соблюдения рекомендаций специалистов. При этом частичный возврат веса сам по себе не означает, что операция была неэффективной. Основная задача заключается в том, чтобы сохранить достигнутый результат и контролировать состояние здоровья пациента в долгосрочной перспективе.

— Какие факторы после операции чаще всего могут привести к повторному набору веса?

— Одним из факторов может стать возвращение к прежней модели питания. Речь идет, в частности, о регулярном употреблении высококалорийных продуктов, частых небольших приемах пищи между основными приемами, недостаточной физической активности.

Также большое значение имеет регулярное наблюдение после операции. Если пациент перестает посещать специалистов и не контролирует свое состояние, становится сложнее своевременно выявить изменения пищевого поведения или другие факторы, которые могут влиять на вес.

При этом повторный набор веса нельзя объяснять исключительно тем, что пациент не соблюдал рекомендации. Это многофакторный процесс, на который могут влиять поведенческие, физиологические и анатомические причины. Поэтому при изменении веса важно не заниматься самокритикой, а своевременно обратиться к специалисту и определить причину.

— Какие заболевания и проблемы в целом наиболее распространены среди пациентов с ожирением?

— Ожирение может затрагивать различные органы и системы организма. Среди наиболее распространенных состояний, которые встречаются у пациентов с ожирением, можно выделить сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертензию, нарушения липидного обмена, обструктивное апноэ сна, сердечно-сосудистые заболевания, жировую болезнь печени, заболевания суставов и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Поэтому лечение ожирения имеет значение далеко не только для снижения массы тела. При эффективном снижении веса у пациента может улучшаться течение сопутствующих заболеваний, а в некоторых случаях достигается их ремиссия. Именно поэтому бариатрическая хирургия сегодня рассматривается как один из методов метаболического лечения.