Барьеры по инвестпроекту на 2,5 млрд тенге устранены в СКО

Прокуратура Северо-Казахстанской области помогла устранить административный барьер, который мог задержать реализацию инвестпроекта стоимостью 2,5 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре СКО, работа проводилась при координации Комитета по защите прав инвесторов. Проект предусматривает расширение птицефабрики яичного направления, строительство новых птичников, увеличение производственных мощностей предприятия и создание дополнительных рабочих мест.

В ведомстве отметили, что на этапе подготовки строительной площадки инвестор столкнулся с проблемой, связанной с необходимостью вырубки зеленых насаждений на выделенном земельном участке. Это могло привести к дополнительным расходам и срыву сроков реализации проекта.

По инициативе прокуратуры Кызылжарского района совместно с уполномоченными госорганами было проведено обследование участка, чтобы установить, относится ли он к землям государственного лесного фонда.

— По результатам проверки установлено отсутствие правовых препятствий для дальнейшей реализации проекта, — сообщили в прокуратуре СКО.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры прокурорского надзора позволили устранить административный барьер, обеспечить защиту прав инвестора и создать условия для своевременной реализации инвестиционного проекта.

Прокуратура Северо-Казахстанской области также призвала инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами или нарушением своих прав, обращаться по телефону +7 (771) 362-08-99 или в Call-центр 115.

Напомним, права более 3,5 тысячи детей на медосмотры восстановили в ВКО.