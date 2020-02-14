Барбарис и рябины высадят на улицах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют высадить на улицах свыше 4 тысяч саженцев деревьев и 6,5 тысяч погонных метров живой изгороди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бум озеленения в Петропавловске начался три года назад. Деревья в городе массово вырубают. На их место высаживают новые, молодые. Не все приживаются, но городские власти заявляют, что процент приживаемости все же хороший. И озеленять решили не только центральные улицы, но и окраины.

«В этом году озеленение стартует в апреле и продолжится по май. Высадят 4384 молодых саженцев клена, липы, сосны, березы, рябины, пирамидального тополя, сирени. Будет посажено 6585 погонных метров живой изгороди, включая барбарис, белый дёрен, дикую яблоню. На месте старых аварийных деревьев, которые были подвержены спилу, появятся новые. Они будут высажены с учетом всех норм, контролировать эту работу будут эксперты в области озеленения», - заверили в городском акимате.

Массовый спил деревьев в этом году вызвал возмущение у многих горожан. Петропавловцы даже писали письма в филиал партии «Nur Otan» и департамент экологии. Вырубку приостановила прокуратура области.



