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    15:15, 11 Март 2021 | GMT +6

    Бар закрыли из-за злостного нарушения карантина в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На три месяца приостановил работу бар JJT ТОО «Руки из плеч» в городе Кокшетау, являющийся одним из злостных нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

    Решение о приостановлении деятельности бара было принято специализированным административным судом города Кокшетау.

    «Произошло это из-за неоднократных нарушений карантинных мер. Объект неоднократно привлекался к административной ответственности, два раза был наложен административный штраф на сумму 670910 тг., но даже эта мера не вразумила предпринимателя», - отметили в ведомстве.

    Из-за того, что не были исполнены предписания, материалы в отношении объекта были переданы в административный суд. В итоге суд вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на три месяца.

    Всего по области, как добавили в ведомстве, 11 увеселительных заведений являются злостными нарушителями режима карантина, в числе которых был и бар JJT ТОО «Руки из плеч». На сегодня в специализированный административный суд города Кокшетау направлено 10 административных дел в отношении субъектов предпринимательства, допустивших неоднократное нарушение ограничительных и карантинных мер. Материалы находятся на рассмотрении.

    «В случае выявления фактов систематического (два-три раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы передаются в специализированный административный суд. По закону предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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