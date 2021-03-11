Бар закрыли из-за злостного нарушения карантина в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На три месяца приостановил работу бар JJT ТОО «Руки из плеч» в городе Кокшетау, являющийся одним из злостных нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Решение о приостановлении деятельности бара было принято специализированным административным судом города Кокшетау.

«Произошло это из-за неоднократных нарушений карантинных мер. Объект неоднократно привлекался к административной ответственности, два раза был наложен административный штраф на сумму 670910 тг., но даже эта мера не вразумила предпринимателя», - отметили в ведомстве.

Из-за того, что не были исполнены предписания, материалы в отношении объекта были переданы в административный суд. В итоге суд вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на три месяца.

Всего по области, как добавили в ведомстве, 11 увеселительных заведений являются злостными нарушителями режима карантина, в числе которых был и бар JJT ТОО «Руки из плеч». На сегодня в специализированный административный суд города Кокшетау направлено 10 административных дел в отношении субъектов предпринимательства, допустивших неоднократное нарушение ограничительных и карантинных мер. Материалы находятся на рассмотрении.

«В случае выявления фактов систематического (два-три раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы передаются в специализированный административный суд. По закону предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации», - добавили в ведомстве.