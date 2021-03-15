Бар почти с 300 посетителями выявили глубокой ночью в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений продолжают работать в усиленном режиме в столице. Так, 14 марта в 02:00 часов ночи в одном из столичных баров, который нарушил установленный режим работы, одновременно находилось до 300 посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Бар «Bla Bla Bar», расположенный на левобережье столицы, несмотря на карантинные ограничения, работал после полуночи. Прибыв на место, мониторинговая группа зафиксировала, что в заведении находятся около 300 человек. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Материал направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района для принятия административных мер согласно статье 425 КоАП РК.

Также в районе Есиль в нарушении режима работы уличили бар «Zima».

В районе Алматы за прошедшие сутки мониторинговая группа выявила 3 заведения, нарушивших карантинные ограничения – компьютерный клуб «Достар» и караоке-клубы «Мэнсон» и «Жаным сол».

В Сарыаркинском районе сауна «Тамшы» продолжала работать после 12 ночи в нарушение постановления главного санврача столицы об ограничительных мерах. За несоблюдение карантина к ответственности привлекли и кафе «Казыгурт», а в районе Байконыр – караоке зал «Mezzo».

Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений продолжается.