Бар почти с 300 посетителями выявили глубокой ночью в столице
Бар «Bla Bla Bar», расположенный на левобережье столицы, несмотря на карантинные ограничения, работал после полуночи. Прибыв на место, мониторинговая группа зафиксировала, что в заведении находятся около 300 человек. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Материал направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района для принятия административных мер согласно статье 425 КоАП РК.
Также в районе Есиль в нарушении режима работы уличили бар «Zima».
В районе Алматы за прошедшие сутки мониторинговая группа выявила 3 заведения, нарушивших карантинные ограничения – компьютерный клуб «Достар» и караоке-клубы «Мэнсон» и «Жаным сол».
В Сарыаркинском районе сауна «Тамшы» продолжала работать после 12 ночи в нарушение постановления главного санврача столицы об ограничительных мерах. За несоблюдение карантина к ответственности привлекли и кафе «Казыгурт», а в районе Байконыр – караоке зал «Mezzo».
Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений продолжается.