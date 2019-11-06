Барьеры на рынке ЕАЭС обсуждают на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы приграничной торговли обсудили на панельной сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент» в Омске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

На сессии стороны обсудили актуальные проблемы приграничной торговли, с которыми сталкиваются и казахстанские, и российские предприниматели.

По словам представителя НПП «Атамекен», руководителя Северо-Казахстанской региональной палаты предпринимателей Дархана Калиева, Евразийской экономической комиссией фиксируется тенденция по увеличению общего количества барьеров и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

«На сессии мы обсудили административные барьеры во взаимной торговле стран ЕАЭС. Мы видим снижение экспорта внутри ЕАЭС со стороны Казахстана в сравнении с 2015 годом. Основная причина - в имеющихся административных барьерах. Есть моменты, когда защищаются национальные интересы путем создания различных барьеров. Мы это видим и видим конкретные пути решения. Одним из таких барьеров является отсутствие интеграции с системами данных. Надеюсь, что Форум позволит решить имеющиеся вопросы», - сказал Д. Калиев.

Он добавил, что на уровне НПП «Атамекен» внесены предложения по упрощению административных барьеров. В том числе взаимное признание электронных цифровых подписей, спецразрешения и ряд других предложений. Пакет направлен в рабочие органы.

Директор департамента внешнеторговой деятельности Министерства торговли и интеграции РК Уасиля Байкадамова уверена, что и казахстанской, и российской сторонам нужно стараться быть максимально открытыми во взаимной торговле.

«К сожалению, в ЕАЭС еще сильны протекционистские настроения. Государства-члены стремятся максимально создавать комфортные условия для своих производителей. Это вполне понятное желание. Но нельзя забывать об идее Евразийской интеграции. Казахстанским и российским производителям нужно помнить, что мы партнеры, а не конкуренты. Важно рационально и совместно применять механизмы защиты внутреннего рынка», - отметила У. Байкадамова.

Не остались без внимания проблемы на приграничных постах. Обращений от предпринимателей много.

«Наблюдаются застои автомашин на погранпостах. Мы разбирались в этой работе. Есть определенные проблемы с инфраструктурой. Мы будем выходить с инициативой встречного движения. Есть некоторые посты, когда с казахстанской полосы идет 8-полосное движение, с российской – буквально 2 полосы, и стоит небольшой вагончик», - сказала У. Байкадамова.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко согласился, что проблемы на постах действительно есть. Он считает, что необходимо стремиться к отсутствию пограничников в принципе.

«Мы договорились, что у нас единое таможенное пространство. Давайте идти к тому, чтобы у нас внутри не будет ни пограничников, ни таможенников. Налоговики зачем проверяют грузы на переходах? Разве это нельзя сделать в конечных пунктах? Нужно обратить внимание на погранпереходы. Боремся с коррупцией, ни одного банкомата нет, деньги обменять не можем, заплатить за автомобильную страховку не можем. У нас сохраняется 70 глобальных барьеров. Нужно всем подумать и объявить мораторий на 3 года на всякого рода ограничения», - сказал В. Падалко.

В целом, в прошлом году объем торговли Казахстана с Россией вырос на 13% и составил свыше 18 млрд долларов. В Казахстане работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий. Треть из них сосредоточена в приграничных областях Казахстана.

Напомним, 6-7 ноября 2019 года в Омске работает XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему: «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

В рамках форума проходит выставка «Высокие технологии: возможности регионов Казахстана и России», целью которой является презентация экспортного и инвестиционного потенциала двух государств.

Идут панельные сессии: «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент», «Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий», «Развитие несырьевого экспорта между Казахстаном и Россией», «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики», «Казахстан и Россия: цифровая трансформация». Запланировано заседание Российско-казахстанского делового совета на тему: «Современные аспекты экономической кооперации». В эти же дни проходит Форум молодежных лидеров России и Казахстана.



