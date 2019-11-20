Баннеры с подозрительными QR-кодами демонтировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана проверило рекламные баннеры в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Баннеры с подозрительными QR-кодами столицы демонтированы. Дополнительные сведения по ним будут устанавливать правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе.

По словам директора ТОО «Астанагоархитектура» Нуржана Кенжебекова, с 11 апреля внесены изменения в Закон РК «О рекламе». Как результат, процедура размещения наружной рекламы перешла с разрешительного на уведомительный характер.

«Ранее рекламодатели направляли в управление эскизный проект рекламной конструкции, решение по инженерному обеспечению, правоустанавливающие документы и только после получали разрешение. Сейчас рекламодатель за 5 дней до размещения наружной рекламы направляет уведомление в управление, заранее оплатив налог», - добавили в управлении.

По предварительным данным, сегодня в столице размещено 300 баннеров. В настоящее время управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений проводится ревизия.

Напомним, баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре Алматы. «На баннере указан QR-код и название сайта, на который можно пройти и купить стафф на любой вкус - спиды, мефедрон, кристаллы - все, что угодно. Более того, люди повесившие баннеры еще и устраивают конкурс, где разыгрывают айфоны и прочие милые вещи. Условие конкурса - сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее. То есть, как обычно. Только это не конкурс от фитнес-центра, а от наркодилеров. Кстати, за регистрацию дают 1000 рублей, которые ты на этом сайте тратишь на первую покупку. Отличный способ подсадить детей, правда?» - возмутилась пользовательница соцсетей.

В акимате Алматы прокомментировали инцидент.