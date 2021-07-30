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вчера 22:15
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Баннеры по безопасности дорожного движения установили в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —На автодорогах Костанайской области, где зафиксированы частые ДТП, установили баннеры по безопасности дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
За последний месяц на автодороге международного значения заметно ухудшилось состояние аварийности.
Так, на автодороге международного значения «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» (Алтынсаринский и Сарыкольский районы) произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибло и двое получили ранения различной степени тяжести.
«Как показывает анализ, основной причиной ДТП стал человеческий фактор, несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. В связи с чем, сотрудниками управления административной полиции Департамента полиции Костанайской области совместно с представителями КОФ АО «НК»»КазАвтоЖол» на указанных участках автодорог М-36 «гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы» установлены билборды информационного характера в целях пропаганды предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также планируется установка билбордов на других аварийно-опасных участках автодорог Костанайской области», - сообщили в ведомстве.
В департаменте полиции Костанайской области и КОФ АО «НК КазАвтоЖол» уверены, что благодаря социальной рекламе по обеспечению безопасности дорожного движения удастся привлечь внимание широкой общественности к проблеме снижения аварийности, не оставит равнодушными участников дорожного движения и заставит каждого задуматься о безопасности на дорогах.
Тематические билборды: «Притормози», «Соблюдайте скоростной режим», «Помните о безопасности своего ребенка», «Пристегнись» призывают граждан к соблюдению ПДД.
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