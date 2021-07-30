+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Баннеры по безопасности дорожного движения установили в Костанайской области

30 Июля 2021 06:19
Поделиться:
Баннеры по безопасности дорожного движения установили в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —На автодорогах Костанайской области, где зафиксированы частые ДТП, установили баннеры по безопасности дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Новости по теме
Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО
Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК В Казахстане увеличилось количество утонувших людей – МЧС Пьяная акмолинка без прав сбила пешехода

За последний месяц на автодороге международного значения заметно ухудшилось состояние аварийности.

Так, на автодороге международного значения «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» (Алтынсаринский и Сарыкольский районы) произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибло и двое получили ранения различной степени тяжести.

«Как показывает анализ, основной причиной ДТП стал человеческий фактор, несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. В связи с чем, сотрудниками управления административной полиции Департамента полиции Костанайской области совместно с представителями КОФ АО «НК»»КазАвтоЖол» на указанных участках автодорог М-36 «гр.РФ(на Екатеринбург)-Алматы» установлены билборды информационного характера в целях пропаганды предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также планируется установка билбордов на других аварийно-опасных участках автодорог Костанайской области», - сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции Костанайской области и КОФ АО «НК КазАвтоЖол» уверены, что благодаря социальной рекламе по обеспечению безопасности дорожного движения удастся привлечь внимание широкой общественности к проблеме снижения аварийности, не оставит равнодушными участников дорожного движения и заставит каждого задуматься о безопасности на дорогах.

Тематические билборды: «Притормози», «Соблюдайте скоростной режим», «Помните о безопасности своего ребенка», «Пристегнись» призывают граждан к соблюдению ПДД.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #ДТП   #Транспорт   #Безопасность   #МВД РК   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО
Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК
В Казахстане увеличилось количество утонувших людей – МЧС
Пьяная акмолинка без прав сбила пешехода
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
3 Женщина избивала родственников в Алматы
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Тонущих женщину с ребёнком спасли в столице
За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив