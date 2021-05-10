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Баннер с пленным советским солдатом заменили в Бишкеке

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2021, 20:50
Баннер с пленным советским солдатом заменили в Бишкеке

БИШКЕК.КАБАР-КАЗИНФОРМ - Баннер с праздничным оформлением на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке с изображением пленённого советского солдата фашистом сняли. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии Бишкека, передает МИА «Казинформ».

Ранее в мэрии Бишкека прокомментировали, что баннер с праздничным оформлением на центральной площади с изображением пленённого советского солдата в скором времени заменят, сообщает «Кабар» .

В ведомстве добавили, что обстоятельства того, почему был размещен такой баннер, уточняются.

Ранее в социальной сети горожанин Дмитрий Федоров написал следующее: «Это какой дебил повесил это фото? Что означает фашист рядом с советским солдатом? Советский солдат - пленный? Или что?».

Отмечается, данный снимок захваченного советского солдата во время Второй мировой войны был частью пропаганды гитлеровской Германии. Он был сделан летом 1941 года.

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