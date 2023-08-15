Баннер с изображением Димаша Кудайбергена пролетел над Тихим океаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из самых популярных туристических мест Калифорнии баннер с именем и изображением известного певца Димаша Кудайбергена пролетел над солнечным пляжем Санта-Моники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Проект был организован фан-клубом Димаша Кудайбергена в США.

Пирс Санта-Моники был открыт 9 сентября 1909 года, и в настоящее время в пик летнего сезона знаменитый пляж посещают более 250 тысяч туристов в день.

Проект был организован фан-клубом Dimash USA Fan Club. Американские поклонники творчества Димаша поделились, что очень гордятся тем, что у них есть возможность продвигать и поддерживать любимого артиста.

Ранее поклонники Димаша Кудайбергена запустили ролик с ним на одном из самых популярных билбордов TSX на Times Square в Нью-Йорке. В создании и запуске видео, посвященного новой зажигательной песне Димаша и Бурака Йетера «Weekend», приняли участие фанаты певца из Европы, Канады, Китая, США и Японии.