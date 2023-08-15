РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:49, 14 Август 2023 | GMT +6

    Баннер с изображением Димаша Кудайбергена пролетел над Тихим океаном

    None
    Фото: dimashnews.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из самых популярных туристических мест Калифорнии баннер с именем и изображением известного певца Димаша Кудайбергена пролетел над солнечным пляжем Санта-Моники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Проект был организован фан-клубом Димаша Кудайбергена в США.

    Пирс Санта-Моники был открыт 9 сентября 1909 года, и в настоящее время в пик летнего сезона знаменитый пляж посещают более 250 тысяч туристов в день.

    Проект был организован фан-клубом Dimash USA Fan Club. Американские поклонники творчества Димаша поделились, что очень гордятся тем, что у них есть возможность продвигать и поддерживать любимого артиста.

    Ранее поклонники Димаша Кудайбергена запустили ролик с ним на одном из самых популярных билбордов TSX на Times Square в Нью-Йорке. В создании и запуске видео, посвященного новой зажигательной песне Димаша и Бурака Йетера «Weekend», приняли участие фанаты певца из Европы, Канады, Китая, США и Японии.


    Теги:
    Общество Димаш Кудайберген Видео Культура Современная культура США для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!