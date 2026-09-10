Банкротство в СКО: с начала года статус получили 743 человека

В Северо-Казахстанской области с 2023 года по сентябрь текущего года заявки на проведение процедуры внесудебного банкротства подали 8753 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе за последние годы значительно вырос интерес физических лиц к процедуре банкротства.

По данным Департамента государственных доходов по СКО, из числа подавших заявление на процедуру внесудебного банкротства банкротами были признаны лишь 1687 человек.

— Большая часть подающих заявление на банкротство не соответствует установленным требованиям. Одна из основных причин — наличие у гражданина имущества в собственности. При оформлении банкротства учитывается и имущество, находящееся в общей собственности.

Еще одно важное требование — отсутствие платежей со стороны гражданина по полученному кредиту в течение одного года. То есть само по себе наличие долга не служит автоматическим основанием для применения процедуры банкротства.

В некоторых случаях заявитель утверждает, что не совершал никаких выплат, однако если поступавшие на его карту средства списывались автоматически, это также засчитывается как уплата, — говорит заместитель руководителя департамента Талгат Салкеев.

По словам специалистов, общая сумма задолженности граждан, признанных банкротами в СКО, превысила 1,2 млрд теңге.

Если обращаться к официальной статистике, в СКО по процедуре внесудебного банкротства были признаны банкротами: в 2023 году — 132 человека, в 2024 году — 168 человек, в прошлом году — 646 человек, а в этом году до сентября — 741 человек. За этот период свою неплатежеспособность через суд подтвердили 11 человек.

Помимо этого, в регионе в период с 2023 по 2026 год банкротами были признаны 20 индивидуальных предпринимателей. Трое из них признали свою несостоятельность по долгам в этом году.

Ранее Конституционный Суд объяснил, кто может обратиться за судебным банкротством.