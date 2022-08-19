19 Августа 2022 15:37

Банкротство физлиц не будет массовым – экономист о законопроекте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский экономист Андрей Чеботарев считает, что в стране не будет массового банкротства физических лиц после принятия соответствующего закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие заявляют о том, что хотят стать банкротами. На самом деле процедура не так проста и легка. И это правильно. Потому что банкротство не должно быть легкой и простой процедурой. Банкротство – это последний шаг, когда уже других шагов не осталось, когда ты уже действительно не можешь платить кредиты, а не просто не хочешь. Поэтому я не думаю, что у нас банкротство будет массовым», - поделился мнением эксперт.

По его словам, с принятием закона банки второго уровня действительно понесут убытки, потому что списания будут с балансов БВУ, в отличие от прошлых списаний, когда банкам просто погашали кредиты за счет госбюджета. При этом он отметил, что под банкротство попадают кредиты с просрочкой более 5 лет, а эти кредиты уже и так списаны с балансов банков.

«Во-вторых, я думаю, это несколько ужесточит требования банков к заемщикам. Когда будет возможность для заемщиков объявлять себя банкротом, банк будет более придирчиво подходить к его скорингу, то есть оценке кредитоспособности. В этом смысле, я думаю это повлияет именно так: банки будут более осмотрительно подходить к выбору заемщика и одобрению кредитов и сумм. Но глобальных изменений не будет, потому что повторюсь, это не будет массовая процедура, она не будет быстрой и простой. И это будет разочарование для людей, которые не понимают, как работает банкротство», - заключил А. Чеботарев.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов завершило работу по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Документ поступил на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Согласно проекту закона, казахстанцы смогут объявить себя банкротами в нескольких случаях.

1. Внесудебное банкротство:

- долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП);

- отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 тыс. 018 тенге;

- при этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

2. Судебное банкротство. Его смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов.

В ходе данной процедуры, в случае наличия имущества должника, оно подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

3. Процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора).