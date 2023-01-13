Банкротство физлиц - это не закон по списанию кредитов – Минфин РК

13 Января 2023, 13:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил астанчанам новый Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Спикер предупредил, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней исключительной мерой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство в марте 2023 года. Внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов. Для этого гражданину необходимо подать заявление через «E-salyq Azamat», веб-портал E-gov и информационные системы ЦОНов. Заявление потом поступает в информационную систему Комитета государственных доходов. Получив эти данные, органы госдоходов в электронном формате проведут свою проверку на соответствие параметрам. При соответствии или несоответствии параметрам уведомление приходит на E-gov и информационные системы ЦОНов.

«Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях: задолженность перед банками, коллекторскими агентствами и микрофинансовыми организациями до 5,5 млн тенге или 1 600 МРП. Могут подать лица, у которых нет имущества, задолженность составляет более 12 месяцев, проведена процедура банковского регулирования. Для получателей АСП сделано исключение: если они являются плательщиками в течение шести месяцев, они могут не дожидаться 12-месячного периода и могут подать заявку», - пояснил в ходе встречи с жителями столицы вице-министр финансов.

Ержан Биржанов добавил, что сама процедура банкротства должна быть крайней, исключительной мерой.

«Это не закон по списанию кредитов, граждане должны это понимать», - добавил он.

По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника: сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.

Третья процедура – восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.