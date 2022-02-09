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Банкротство физических лиц: каковы последствия

9 Февраля 2022 21:44
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Банкротство физических лиц: каковы последствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал о последствиях, которые возникают после банкротства физических лиц. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Первое - проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течении 5 лет.

Второе - проект также предусматривает ограничение на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны.

Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет.

Поэтому прежде, чем обьявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях.

В целом, применение банкротства позволит физическим лицам освободиться от долговой нагрузки и начать вести активную экономическую деятельность.


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#Экономика   #Минфин РК  
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