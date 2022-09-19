Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у костанайской фирмы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 8,5 лет осудили в Костанае банкротного управляющего, задержанного с поличным при получении крупной взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении от генерального директора и учредителя ТОО 50 млн тенге - половины от ранее оговоренной суммы.

Он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.