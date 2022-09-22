Банкротного управляющего осудили на 8,5 лет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области осужден банкротный управляющий за покушение на коммерческий подкуп с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Судом установлено: в 2021 году банкротный управляющий ТОО «КазАгроТрейд», угрожая учредителю ТОО, потребовал передать ему 100 млн тенге за включение в реестр требований кредиторов требования бывшей супруги учредителя ТОО о взыскании с последнего задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетних детей в размере 864 291 700 тенге.

Однако банкротный управляющий не смог довести свое преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области при получении от учредителя ТОО части вымогаемой суммы в размере 50 млн тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимого, наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом требований Уголовного Кодекса, личности подсудимого и обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и государственных учреждениях, а также в субъектах квазигосударственного сектора сроком на 5 лет.

На приговор суда осужденным была подана апелляционная жалоба.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 28 июля 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.