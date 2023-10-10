Банковское харакири: японцам недоступны денежные переводы из-за сбоя

В результате сбоя в платежной клиринговой сети Японии во вторник десятки банков по всей стране приостановили денежные переводы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.

В платежной клиринговой сети японских банков заявили, что пока неясно, что пошло не так и когда проблема будет решена.

Это первый в истории случай, когда клиенты банка столкнулись с подобной системной проблемой с момента запуска сети еще в 1973 году.

По словам оператора, среди пострадавших банков оказались Resona Bank и JPMorgan Chase Bank. И Mizuho Bank, и Sumitomo Mitsui Banking Corp. заявили, что также испытывают задержки при переводе денег в некоторые банки и из них. MUFG Bank сообщил, что услуга денежных переводов в другие банки через банкоматы, а также онлайн-банкинг пока не доступны. Resona Bank заявил, что средства не могут быть переведены в другие банки, предупредив, что данные транзакции могут так и не завершиться сегодня.

Большинство японских банков подключены к ключевой платежной сети, известной как система Zengin, которая обрабатывает в среднем 6,5 миллиона транзакций на сумму более 12 триллионов иен (приблизительно 81 миллиард долларов США) в день.