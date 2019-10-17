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Банковский терминал похитили двое актюбинцев

17 Октября 2019 15:26
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Банковский терминал похитили двое актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Банковский терминал похищен в одном из магазинов Актобе. Подозреваемые задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

14 октября в 05-10 часов утра патрульным полицейским поступило сообщение о том, что десять минут назад неизвестные лица, взломав дверь магазина, тайно похитили терминал Kaspi bank.
«В ходе отработки экипажем патрульной полиции были задержаны двое подозреваемых. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 «Попытка кражи». Ущерб устанавливается. Проводятся следственные действия», - отметили в пресс-службе.
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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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