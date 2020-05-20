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Банковский сектор страны продолжает поддерживать экономику

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Мая 2020, 15:00
Банковский сектор страны продолжает поддерживать экономику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банковский сектор страны продолжает поддерживать экономику: ссудный портфель БВУ РК увеличился сразу на 17% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Регуляторный собственный капитал БВУ РК вырос до 4,6 триллиона тенге

Опасения обывателей оказались напрасными: банковский сектор Казахстана выглядит достаточно устойчивым в эпоху пандемии COVID-19 и мирового кризиса, связанного с ней. По итогам первого квартала текущего года по ключевым показателям финсектор демонстрирует рост. К примеру, активы БВУ к концу марта 2020 года составили 28,7 трлн тг, увеличившись за год на 16,6%. Такой позитивный результат обусловлен ростом ссудного портфеля БВУ на 17%, до 15,3 трлн тг.

В текущих кризисных условиях банковский сектор оказывает значительную поддержку экономике, оставаясь драйвером деловой активности в стране. Банки обладают существенным запасом ликвидности — около 13 трлн тг, или 44% от общего объёма активов. Из них порядка 10 трлн тг приходится на высоколиквидные активы (на начало года — 9,2 трлн тг). Этого вполне достаточно для бесперебойной деятельности, и банки вполне готовы обслуживать свои обязательства в полном размере.

Кроме того, сегодня на балансах банков второго уровня имеется значительный запас прочности в виде собственного капитала, который превышает минимальные нормативы в три раза и покрывает риски для вкладчиков. К концу марта 2020 года сумма регуляторного собственного капитала выросла за год на 18,4% и составила 4,6 трлн тг. Достаточность собственного капитала в аналогичном периоде увеличилась до 24,8%. Для сравнения: в конце 2019 года показатель был равен 24,3%, а в 2018-м — 21,9%. Тем временем коэффициенты достаточности капитала сложились на уровне существенно выше минимальных регуляторных требований: k1 — 19,5% (минимальное значение — 7,5%); k1-2 —19,5% (минимальное значение — 8,5%); k2 — 24,6% (минимальное значение — 10%).

В ТОП-3 среди банков второго уровня с наибольшим объёмом регуляторного собственного капитала вошли Народный Банк, Jýsan Bank и Bank RBK. Эта тройка крупнейших фининститутов консолидирует 47,2% от совокупного объёма регуляторного собственного капитала банковского сектора РК.

Первое место по объёму регуляторного собственного капитала среди банков второго уровня занимает Народный Банк: 1,4 трлн тг — на 17,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,2 трлн тг). Коэффициент достаточности собственного капитала k1 составил 22,5%; k1-2 — 22,5%; k2 — 24,4%.

На втором месте расположился Jýsan Bank, сумма регуляторного собственного капитала которого достигла 441,6 млрд тг, что составляет 9,6% от общего объёма по БВУ РК. Коэффициенты достаточности собственного капитала выглядят следующим образом: k1 — 47,1%; k1-2 — 47,1%; k2 — 62,1%.

В тройку лидеров, обладающих наибольшим размером регуляторного собственного капитала, также входит Bank RBK: 330,8 млрд тг, или 7,2% от общей суммы по БВУ РК, что на 1,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (324,8 млрд тг). По состоянию на конец марта 2020 года коэффициент достаточности собственного капитала k1 составил 13,9% (в 2 раза выше регуляторного норматива), коэффициент k1-2 — 14,7% (в 1,7 раза выше регуляторного норматива), а коэффициент k2 составил 55,9% (в 5,6 раза выше регуляторного норматива). В целом банк обладает достаточным объёмом собственного капитала и ликвидности для выполнения своих обязательств, а также для кредитования экономики. Это подтверждается и проведённой оценкой качества активов банков второго уровня РК (AQR). По итогам оценки у Bank RBK наблюдался запас капитала k1 в размере 6,6% от взвешенных с учётом риска активов. Прямой эффект на собственный капитал банка составляет менее 1% (2,7 млрд тг) от собственного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости БВУ.

Напомним, в рамках проведения контрцикличной надзорной политики на период с 30 марта по 30 сентября 2020 года введены временные меры пруденциального регулирования, направленные на снижение давления на капитал и ликвидность банков. По оценке АРФФР, это позволило высвободить капитал банков дополнительно на 168 млрд тг.

В целом имеющийся значительный запас собственного капитала вкупе с высвободившимся капиталом банков от регуляторных послаблений позволили увеличить кредитование экономики (в том числе МСБ) на 3,6% по сравнению с прошлым месяцем, и сразу на 14,7% — за год. Это, в свою очередь, окажет значительное влияние на восстановление деловой активности в стране.

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