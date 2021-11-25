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Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО

25 Ноября 2021 19:39
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Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области зарегистрировали новый вид интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, житель Петропавловска получил в WhatsApp сообщение со ссылкой, в котором говорилось о якобы проводимой акции в связи с 98-летием Halyk bank. Каждому казахстанцу авторы рассылки обещали денежные выплаты в 50 тысяч тенге. Для получения денег следовало перейти по предлагаемой ссылке.

«Ссылка ведет на веб-страницу с анкетой. Разглашая персональные данные, доверчивые пользователи рискуют открыть посторонним лицам доступ к своим финансам. Представители банка опровергли информацию о якобы проводимой акции. В соцсетях можно встретить аналогичную рассылку, авторы которой тоже обещают 50 тысяч тенге, чтобы помочь преодолеть влияние пандемии Covid-19 на занятость», - прокомментировал начальник первого отдела полиции Тлеген Альжанов.

Полицейский добавил, что современные мошенники часто используют фишинговые ссылки, которые заражают компьютер или мобильное устройство вирусом, перехватывающим управление мобильным банкингом.


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#Северо-Казахстанская область   #Мошенничество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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