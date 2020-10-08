Банковская система Кыргызстана возобновила работу только внутри страны

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Банковская система КР возобновила работу, но проводятся операции только внутри страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе Национального банка Кыргызстана.

Уточнили, что SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) отключена с целью недопущения вывода из страны средств.

«Внутри страны все платежи и переводу осуществляются в штатном режиме. Банкоматы и постерминалы работают. Также с сегодняшнего дня банки возобновили работу с 9 утра до 15.00», - добавили в Нацбанке.

В пресс-службе добавили, что Национальный банк рекомендовал усилить меры безопасности.