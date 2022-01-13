+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Банкоматы в Шымкенте начали заполнять наличностью

13 Января 2022 16:20
Поделиться:
Банкоматы в Шымкенте начали заполнять наличностью

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Под сопровождением вооруженной охраны полиции заполняются наличностью банкоматы в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ В Атырау задержали грабивших алматинские магазины Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева до 19 января 2022 года на территории города, как и по всей республике, был введен режим «чрезвычайного положения».

В этой связи, при заполнении банкоматов банков второго уровня «Халык», «Нурбанк», «Альфа-банк», «Kaspi», «Jusan» и акционерного общества «Казпочта», расположенных на территории города Шымкент, безопасность инкассаторов и их служебного автотранспорта обеспечивается полицейскими.

В данной работе задействованы 30 специальных автоэкипажей Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент. На указанных автоэкипажах двое вооруженных автоматами сотрудников полиции сопровождают инкассаторов с 08: 00 утра до 17: 00 вечера.

Кроме того, сотрудники автоэкипажей Полка патрульной полиции Управления местной полицейской службы работают по вызовам, поступившим из Центра оперативного управления.

Напомним, 12 января 2022г. Президент отменил чрезвычайное положение в ряде регионов. Режим чрезвычайного положения отменяется в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.



Подписывайтесь на наш канал:

#Видео   #МВД РК   #Шымкент   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ
В Атырау задержали грабивших алматинские магазины
Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы
Популярное
1 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
2 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
5 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
6 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Читайте также
Обход жилых массивов производят полицейские в столице
За сутки более 80 граждан нарушили комендантский час в Мангистауской области
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив