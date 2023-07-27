Банкноты номиналом 200 тенге являются законным платежным средством - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана в связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге напоминает, что эти банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Национальный банк не осуществляет выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 тенге. Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге», - отметили в пресс-службе Нацбанка.