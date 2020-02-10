Банкноты какого номинала чаще всего подделывают в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о выявленных в 2019 году фактах подделки банкнот и монет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе, Национальным банком и банками второго уровня за 2019 год было выявлено 1 319 поддельных денежных знака на сумму 5 786 300 тенге, из них 1 313 банкнот и 6 монет.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество поддельных денежных знаков снизилось на 6%. В 2018 году было выявлено 1 408 поддельных денежных знака на сумму 6 402 500 тенге, из них 1 386 банкнот и 22 монеты», - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем, по данным Национального банка и банков второго уровня, в 2019 году чаще всего подделывались следующие банкноты номиналом: 2000 тенге – 420 штук или 32% от общего количества выявленных подделок; 5 000 тенге – 395 штук или 30%; 10 000 тенге – 283 штуки или 22%.

Больше всего поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 937 штук или 71% от общего количества выявленных подделок, далее следуют Восточно-Казахстанская область – 106 штук, и Нур-Султан – 104 подделки.