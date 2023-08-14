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    08:17, 14 Август 2023 | GMT +6

    Банкноты евро приобретут новый вид

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    Фото: pixabay.com
    ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ - Европейский центральный банк предоставит дизайн купюр, который выберут в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Технические элементы банкнот будут завершены к 2026-му. Дата введения еще не определена. Европейский центробанк запрашивает мнения граждан ЕС в специальном опросе до конца августа.

    Рассматриваются 7 различных тем оформления новой банкноты.

    Сообщается, что ее будет сложнее подделать. Также купюры обещают сделать более экологичными.


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