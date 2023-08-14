Банкноты евро приобретут новый вид

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ - Европейский центральный банк предоставит дизайн купюр, который выберут в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Технические элементы банкнот будут завершены к 2026-му. Дата введения еще не определена. Европейский центробанк запрашивает мнения граждан ЕС в специальном опросе до конца августа.

Рассматриваются 7 различных тем оформления новой банкноты.

Сообщается, что ее будет сложнее подделать. Также купюры обещают сделать более экологичными.