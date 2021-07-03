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    16:11, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Банкноты 2006 года выпуска можно обменять бессрочно - Нацбанк РК

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана напомнил, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот образца 2006 года и последующих годов выпуска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

    Вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять на действующие денежные знаки во всех филиалах Национального Банка без ограничений по срокам.

    В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года.

    После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального Банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО «Казпочта».


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