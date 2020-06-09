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Банкнота в 500 тенге выходит из обращения с 10 июня

9 Июня 2020 16:28
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Банкнота в 500 тенге выходит из обращения с 10 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Национальный банк Казахстана напомнил, что 10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период параллельного обращения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов денег. До 10 июня 2020 года включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца в качестве средства платежа. Отказ в приеме банкнот и монет, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса РК об административных правонарушениях», - отметили в Нацбанке.


В случае возникновения фактов отказа в приеме банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года в период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов необходимо обратиться в территориальный филиал Нацбанка.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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