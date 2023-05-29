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Банки «замораживают» кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Мая 2023, 21:53
Банки «замораживают» кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соглашение позволяет солдатам срочной службы в течение 13 месяцев не выплачивать ежемесячные платежи по имеющимся финансовым обязательствам. Кроме того, в период несения службы кредиторы прекращают подачу судебных исков и обращений к нотариусу по взысканию задолженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Как сообщили в Минобороны, во всех регионах страны на сборных призывных пунктах ведется работа по сбору информации о наличии кредитов и займов у призывников. Молодые люди, имеющие кредиты, подают на имя руководителя местного органа военного управления заявление с указанием наименования заемщика, суммы, подлежащей выплате, и другие данные, связанные с выплатой долга.

«Солдаты, не успевшие уведомить о наличии займа, могут решить этот вопрос путем письменного обращения к командованию части. Рассматриваются также заявления родственников, поданные в адрес МОВУ. Полученные сведения передаются регулятору. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка уведомляет финансовые учреждения о необходимости предоставления призванным в армию солдатам отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что по окончании службы молодые люди смогут воспользоваться льготами и поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. При этом отличившиеся солдаты смогут пройти обучение на бесплатной основе за счет гранта вуза.


Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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