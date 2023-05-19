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Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Мая 2023, 19:25
Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Банк Развития Казахстана» и Государственный Банк Развития Китая заключили Генеральное кредитное соглашение. Документ был подписан 18 мая главой Национального управляющего холдинга «Байтерек», председателем Совета директоров БРК Канатом Шарлапаевым и президентом ГБРК Тань Цзюн в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов США.

«В последние годы Банк Развития Казахстана подписал несколько кредитных соглашений с Банком Развития Китая, которые помогли профинансировать ряд важных инвестиционных проектов в Казахстане. Мы высоко ценим это сотрудничество и надеемся, что и впредь наши совместные усилия по развитию экономик двух стран будут такими же плодотворными и взаимовыгодными», - отметил в своем выступлении Канат Шарлапаев.

Указанные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов в таких отраслях казахстанской экономики, как химическая и горнодобывающая, в секторах энергетики, транспорта, производства строительных материалов, сельского хозяйства и других.

Линия открыта в долларах США для финансирования казахстанских инвестиционных проектов без привязки к китайскому контенту. При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания.

Банки   Китай   НУХ "Байтерек"  
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