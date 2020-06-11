Банки проверили на соблюдение карантинных мер в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как соблюдаются санитарные нормы в банках второго уровня промониторили сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области. Специально сформированная мобильная группа проверила наличие масок у сотрудников, санитайзеров и дезинфекционных ковриков в банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области совместно с представителями местного исполнительного органа и участковым инспектором провели рейдовое мероприятие по банкам в Октябрьском районе города Караганды. Для этого была создана специальная мобильная группа. Представители данной мобильной группы проверили пять филиалов банков второго уровня в Октябрьском районе города Караганды.

Сразу же при входе проверяющие обращали внимание на наличие санитайзеров и дезинфекционных ковриков. Также в учреждениях должны быть термометры для проверки температура клиентов. По правилам, посещать банк разрешается, если у клиента температура не превышает 36 градусов.

Во время рейда представители мобильной группы попросили от администрации банка предъявить книгу регистрации проверки температуры у своих сотрудников. В регистрационной книге должно быть зафиксированы данные о температуре сотрудников, которую проверяют дважды в день.

Не менее важным пунктом было наличие масок и перчаток у сотрудников банка.

«Мы в обязательном порядке обеспечиваем своих сотрудников масками и перчатками. И меняем их несколько раз в день. Также мы несколько раз в день проветриваем помещение. Иногда к нам приходят посетители без масок, но им нужно произвести срочные финансовые операции. В таких случаях мы предоставляем им одноразовые маски. Но такое за время карантина было всего 3-4 раза», - говорит начальник центра персонального центра №4 Карагандинского филиала АО «Народный банк Казахстана» Асель Игембаева.

Во время рейда сотрудники санитарной службы сделали замечание администрации филиала Сбербанка. В отделении банка представители мобильной группы зафиксировали несоблюдение социальной дистанции между клиентами банка в зоне ожидания.

«За сегодняшний день мы посетили пять банковских филиала. Нарушений как таковых не выявлено, все сотрудники соблюдают установленные требования по карантинному режиму. Единственное замечание было сделано администрации «Сбербанка», где клиенты не соблюдали установленную социальную дистанцию. Такая проверка была сегодня впервые именно для банков второго уровня. За последнее время представители контроля качества ежедневно проводят проверки малого и среднего бизнеса на соблюдение санитарных правил», - сообщила главный специалист УККБТ Октябрьского района города Караганды Асель Турмаганбетова.