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Банки опубликовали совместное обращение к казахстанцам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Марта 2021, 22:22
Банки опубликовали совместное обращение к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 банков опубликовали совместное обращение к гражданам - это Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан», передает МИА «Казинформ».

Уважаемые клиенты!

Вновь участились атаки мошенников на клиентов банков. Вот лишь несколько распространенных схем. Мошенники:

· Звонят и представляются сотрудниками банков. Они сообщают о подозрительной операции и выведывают данные для перевода денег со счета клиента. Например, просят сменить пароль в личном кабинете, сообщить новый пароль и секретный код из SMS-сообщений. Используя эти данные, мошенники переводят деньги со счета клиента или даже берут на его имя денежные кредиты.

· Звонят, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают ему срочно перевести деньги на «зеркальный счет», «страховому агенту», на «страховую ячейку» и т. д. Легенда может быть разной, главное – чтобы клиент перевел деньги на указанные счета. В некоторых случаях с помощью специальных компьютерных программ мошенники могут звонить якобы с номера банка, или с номера, очень похожего на номер банка.

· Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое. В них есть ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Когда человек вводит данные своей карты, мошенники снимают с нее деньги. Также по ссылке может быть вирус, который предоставит мошенникам доступ к вашему приложению.

· Звонят, говорят, что кто-то пытается зайти в ваш личный кабинет и предлагают скачать приложение для обеспечения дополнительной безопасности. На самом деле это приложение дает мошенникам доступ к вашему телефону. После этого они могут совершать звонки и осуществлять финансовые операции от имени клиента.

Банки дорожат доверием своих клиентов. Они обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных и электронных денежных операций. Поэтому мошенники пытаются обманом выманить деньги у самих пользователей.

Помните, что мошенники стараются испугать человека, заставить его отдать деньги быстро, не дают возможности подумать, сориентироваться в ситуации. Не дайте себя запугать, будьте бдительны! Только вместе мы можем противостоять действиям злоумышленников.

Пожалуйста, сохраните эту информацию:

Что делать, если вам позвонил мошенник?

Не разговаривайте с мошенником. Положите трубку. Проверьте сохранность денег на счете. Если есть вопросы, звоните в колл-центр банка.

Никому не говорите:

· Пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге;

· Реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карты).

· SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т. д.

Эту информацию нельзя говорить, даже, если человек представляется сотрудником банка и звонит с номера, похожего на номер банка. Настоящие сотрудники никогда об этом не спрашивают. Так делают только мошенники.

Не устанавливайте:

· Любые мобильные приложения, если об этом вас просят незнакомые люди

Не переходите по ссылкам:

· Даже если сообщение пришло от имени известного банка или компании. Нажав на ссылку, вы можете запустить вредоносный компьютерный вирус, который поможет мошенникам украсть ваши деньги с банковских счетов.

Не заполняйте:

· Анкеты с личными данными. Если вы прошли по ссылке, никогда не заполняйте анкеты, не участвуйте в опросах, не оставляйте информацию о себе. Чтобы узнать о настоящих акциях и розыгрышах читайте информацию на официальных сайтах банков или страницах в соцсетях.


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