Банки-нарушители названы в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана рассказали о выявленных нарушениях в действиях банков второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам третьего квартала 2018 года проведен мониторинг и анализ допущенных в указанный период банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг», - сообщили в пресс-службе регулятора.

По итогам выявленных нарушений в отношении банков применено санкций и ограниченных мер воздействия в количестве 71, в том числе: 28 санкций в виде наложения и взыскания штрафов; 43 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев, не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банковских счетов; взаимодействия с регулятором по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

«За третий квартал 2018 года по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, кроме банков, у которых отозваны лицензии (АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны»), следующие банки допустили наибольшее количество нарушений (четыре и более): АО «Казкоммерцбанк», АО «ForteBank», ДБ АО «Банк Хоум Кредит», а также ДБ АО «Альфа-Банк», АО «АТФ Банк», ДБ АО «Сбербанк России», - информировали в Нацбанке.