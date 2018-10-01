Банки могут стать надежным источником инвестирования пенсионных активов - Данияр Акишев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал о ходе реализации поручения Главы государства по предоставлению банкам не менее 600 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас еще есть время для того, чтобы весь этот механизм правильно создать и реализовать, чтобы было эффективное освоение средств, поддержка приоритетных секторов экономики. Но самое главное , это возвратность денег, которые выделяются на программу. Мы понимаем, что выделение средств должно происходить из разных источников. Национальный банк выступает за то, чтобы минимизировать возможный негативный эффект от, например, использования эмиссионных источников. Мы рассматриваем такую возможность, чтобы использовать средства ЕНПФ», - ответил Данияр Акишев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

Главный банкир страны заверил, что все операции со средствами ЕНПФ проводятся законно. По его словам, каждый месяц казахстанцы могут видеть, куда и на каких условиях, по каким ставкам размещены пенсионные активы.

«И в этом случае принцип будет соблюден. Для вкладчиков ЕНПФ важно, чтобы их деньги были сохранны, и чтобы они приносили доход», - добавил Данияр Акишев.

Глава финрегулятора также заверил, что программа по оздоровлению банков дает свои положительные результаты.

«После тех мер, которые Нацбанк реализовал в последнее время, по программе оздоровления банковского сектора мы достаточно уверены и считаем, что ситуация в банковском секторе близка к абсолютной нормализации», - заверил Данияр Акишев.

Он также добавил, что банки могут стать достаточно надежными источниками, надежными объектами, куда средства пенсионных активов могут инвестироваться.

«В этом году мы объявили, что 200 миллиардов тенге готовы инвестировать в банки второго уровня исключительно на рыночной основе, если банки разместят свои инструменты на рынке. И по этой же ставке, по которой разместили на рынке, и в тех же объемах ЕНПФ может покупать облигации банков. Абсолютно прозрачный механизм. ЕНПФ не является единственным инвестором в эти бумаги, он может их продать на рынке в любой момент времени, как и покупать. Этот механизм в 2018 году достаточно успешно опробовали, понятно, что не все суммы банками освоены, но уже на сегодняшний момент мы видим, что на 35 миллиардов тенге банки разместили свои облигации», - заключил Данияр Акишев.