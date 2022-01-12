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Банки имеют значительный запас собственного капитала – Мадина Абылкасымова

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 09:54
Банки имеют значительный запас собственного капитала – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова доложила о ситуации в банковском секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса. Достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

По ее словам, ликвидность также превышает регуляторные значения более чем в четыре раза.

«Для поддержки населения и бизнеса 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения», - отметила спикер.

«На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа»,- добавила она.


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