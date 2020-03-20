Банки и микрофинансовые организации переходят на дистанционное обслуживание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки второго уровня и микрофинансовые организации переходят на дистанционные сервисы обслуживания своих клиентов в связи с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями проработали меры смягчения рисков для населения и бизнеса, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

В этот непростой период все банки и финансовые организации перестраивают свою работу на максимальное обслуживание клиентов в дистанционном режиме без физического посещения ими операционных залов.

Физическим лицам на период действия чрезвычайного положения в Казахстане банки и микрофинансовые организации не будут начислять штрафы и пени по просрочке платежей по договорам банковского займа. В случае просрочки свыше 90 дней клиентам-физическим лицам, у которых оформлены беззалоговые потребительские кредиты, банки и микрофинансовые организации не будут начислять процентное вознаграждение.

Для физических лиц, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, на 90 дней предоставляется отсрочка платежей по займам. Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке. К примеру, Kaspi Bank уже запустил собственную программу отсрочки платежей на 2 месяца для тех, кто потерял работу и в результате испытывает временные финансовые сложности.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, пострадавших от распространения коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Кроме того, не будут начисляться штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.

Такие меры помогут предпринимателям и МСБ не сокращать сотрудников, а перевести их на дистанционную работу с сохранением всех положенных выплат по заработной плате.

Напоминаем, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить дистанционно, через электронную почту, систему «банк-клиент», интернет-ресурс организации, мобильного приложения и других средств связи. Информация о режиме работы банков и мерах по поддержке потребителей финансовых услуг размещена на сайте www.finreg.kz.



