Банки и МФО обяжут учитывать интересы клиентов при разработке финансовых продуктов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на публичное обсуждение проект новых требований к управлению финансовыми продуктами, передает Kazinform.

Как сообщили в АРРФР, документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение прозрачности работы банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций и брокеров.

Как сообщили в Агентстве, проект разработан в рамках реализации нового закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», который предусматривает внедрение риск-ориентированного поведенческого надзора на финансовом рынке.

Одним из ключевых нововведений станет обязанность финансовых организаций учитывать интересы клиентов на всех этапах жизненного цикла продукта — от его разработки до прекращения предоставления.

В частности, банки, страховые компании и МФО должны будут определять целевую группу потребителей, оценивать возможные риски для клиентов, обеспечивать понятность условий продукта и проверять его соответствие потребностям потребителя до заключения договора.

Также проект предусматривает постоянный мониторинг финансовых продуктов. Для этого организации будут анализировать обращения клиентов, случаи досрочного расторжения договоров и другие показатели, которые могут свидетельствовать о недостатках продукта.

Отдельное внимание уделено рекламе финансовых услуг. Согласно проекту, реклама должна содержать полную информацию о характеристиках, стоимости и рисках продукта и не вводить потребителей в заблуждение.

Документ также направлен на борьбу с недобросовестными практиками, включая сокрытие существенных условий договоров, навязывание дополнительных услуг и манипулирование информацией о стоимости финансового продукта.

В АРРФР подчеркнули, что новые правила не предусматривают согласование финансовых продуктов с регулятором. Вместе с тем финансовые организации будут обязаны уведомлять Агентство об утверждении, изменении или прекращении предоставления отдельных финансовых продуктов в течение 10 рабочих дней.

По данным ведомства, предлагаемые меры направлены на формирование более прозрачного и ориентированного на потребителя финансового рынка, повышение качества финансовых продуктов и предупреждение рисков для граждан до их возникновения.

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и сайте Агентства для публичного обсуждения.

Ранее Правила отчетности операторов цифровых финансовых активов утвердили в Казахстане.