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Банки и банкоматы в Казахстане работают – АРРФР

Автор:  
Анеля Касымова
10 Января 2022, 11:46
Банки и банкоматы в Казахстане работают – АРРФР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все отделения банков второго уровня во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Талдыкоргана, запустили полноценную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все отделения банков работают, кроме Алматы и Талдыкоргана. В Алматы работают не все отделения, с ограничениями. В удаленном формате работают все банки, все услуги предоставляют через мобильные приложения», - сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным пресс-службы, также в республике функционируют все банкоматы, кроме Алматы и Талдыкоргана. В Алматы – ограниченное количество.

«Достаточный запас наличности во всех банкоматах», - заверили в ведомстве.

Напомним, 6 января в связи с началом антитеррористической операции, сбоями в работе интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг была приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.


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