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    19:50, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Банкеты разрешили для посетителей с «зеленым статусом» в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вышло новое постановление №38 главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной, которое внесло ряд изменений для участников проекта Ashyq в действующее постановление №31, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, если раньше объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни не могли проводить торжественные, семейные, памятные, коллективные мероприятия с возможным массовым скоплением людей, то теперь им разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при условии наличия «зеленого статуса» для участников Ashyq при заполняемости до 50%, не более 50 мест, а для лидеров Ashyq - не более 70 мест.

    Банкетные залы, обслуживающие по типу ресторанов и кафе, теперь также могут проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи) при условии наличия «зеленого статуса» для участников Ashyq при заполняемости до 50%, не более 50 мест, для лидеров Ashyq - не более 70 мест.

    Аналогичное разрешение коснулось и объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков.

    Если раньше конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей были в регионе под запретом, то теперь разрешается их проведение при условии наличия «зеленого статуса» для участников Ashyq при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, для лидеров - не более 70 мест.

    Выставки, участвующие в проекту Ashyq, раньше могли собрать не более 70%, но не более 150 посетителей, а лидеры Ashyq - не более 200 посетителей. Согласно новому документу, они смогут работать при условии наличия «зеленого статуса» для участников Ashyq при заполняемости не более 200 посетителей единовременно, а лидеры Ashyq - не более 300 посетителей единовременно.

    Марафоны на открытом воздухе теперь можно провести для участников Ashyq при условии наличия «зеленого статуса» и не более 500 человек, для лидеров Ashyq - не более 800 человек.

    Спортивные мероприятия со зрителями стали возможны для участников Ashyq при условии наличия «зеленого статуса» у участников и при заполняемости не более 50%, для лидеров Ashyq - не более 70%.

    Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, участвующие в проекте, будут осуществлять тренировки при условии наличия «зеленого статуса» у участников и до 20% заполняемости, для лидеров Ashyq - до 30%.

    На проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях религиозных объектов действовал запрет. Теперь они могут быть проведены при условии наличия «зеленого статуса» и заполняемости до 20%, для лидеров Ashyq - до 30%.

    Запрет на игровые клубы (казино) сменился на разрешение работать в рамках проекта при условии наличия «зеленого статуса» не более 50 человек, а для лидеров Ashyq разрешается работа без ограничений.

    Постановление вступило в силу с момента его подписания – 27 сентября.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество Акмолинская область
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