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    21:10, 24 Май 2021 | GMT +6

    Банкетным залам, бильярдным и компьютерным клубам разрешат работать в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 25 мая вступает в силу новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области. Согласно документу, будет разрешена деятельность банкетных залов, бильярдных и компьютерных клубов, боулинг-центров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На основании постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года №22 внесены изменения в действующее постановление главного госсанврача Карагандинской области от 21 мая 2021 года №13, а именно изменены критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq.

    Разрешена деятельность:

    - банкетных залов с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%, не более до 50 мест для обслуживания по типу ресторанов и кафе и проведения поминок (ранее деятельность запрещалась);

    - бильярдных при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов;

    - компьютерных клубов, включая PlayStation-клубы, при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов (д опускаются только лица, достигшие 16 лет и старше);

    - боулинг-клубов при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.

    Спортивные мероприятия со зрителями проводятся при заполняемости 20%.

    К участию в проекте также были добавлены лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, при условии обеспечения площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 30 человек.

    Кроме этого, информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения Ashyq может осуществляться в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в Аitu, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте.

    Постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 мая 2021 года.


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