Банкетным залам, бильярдным и компьютерным клубам разрешат работать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 25 мая вступает в силу новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области. Согласно документу, будет разрешена деятельность банкетных залов, бильярдных и компьютерных клубов, боулинг-центров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На основании постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года №22 внесены изменения в действующее постановление главного госсанврача Карагандинской области от 21 мая 2021 года №13, а именно изменены критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Разрешена деятельность:

- банкетных залов с 7:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%, не более до 50 мест для обслуживания по типу ресторанов и кафе и проведения поминок (ранее деятельность запрещалась);

- бильярдных при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов;

- компьютерных клубов, включая PlayStation-клубы, при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов (д опускаются только лица, достигшие 16 лет и старше);

- боулинг-клубов при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.

Спортивные мероприятия со зрителями проводятся при заполняемости 20%.

К участию в проекте также были добавлены лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, при условии обеспечения площади не менее 4-х кв. м на одного человека, но не более 30 человек.

Кроме этого, информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения Ashyq может осуществляться в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в Аitu, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 25 мая 2021 года.