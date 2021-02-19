«Банкет» рыбаков на льду реки Урал пресекли полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за коллективное распитие спиртных напитков на льду Урала оштрафована группа рыбаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая то, что река всегда является зоной повышенного риска, полицейские наряды стараются контролировать Урал, как в дневное, так и в ночное время. «Присматривают» за рекой и уличные видеокамеры. Благодаря одной из них в центре управления увидели, что группа рыбаков устроила на льду коллективное распитие спиртных напитков. «Банкет» прервали полицейские.

На 7 рыбаков были составлены административные протоколы по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Все они оштрафованы на 7 392 тенге каждый», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.





Участковые инспекторы городского управления полиции на регулярной основе рассказывают гражданам об опасности нахождения на льду реки, особенно в нетрезвом состоянии.