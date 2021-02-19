«Банкет» рыбаков на льду реки Урал пресекли полицейские
«Учитывая то, что река всегда является зоной повышенного риска, полицейские наряды стараются контролировать Урал, как в дневное, так и в ночное время. «Присматривают» за рекой и уличные видеокамеры. Благодаря одной из них в центре управления увидели, что группа рыбаков устроила на льду коллективное распитие спиртных напитков. «Банкет» прервали полицейские.
На 7 рыбаков были составлены административные протоколы по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Все они оштрафованы на 7 392 тенге каждый», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.
Участковые инспекторы городского управления полиции на регулярной основе рассказывают гражданам об опасности нахождения на льду реки, особенно в нетрезвом состоянии.