Банкам разрешили сдавать в аренду залоговое жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банкам второго уровня разрешили сдавать в аренду перешедшее в собственность банка жилище, которое выступало в качестве залога по договору ипотечного займа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Как отмечается, поправки были внесены в Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК», чтобы поддержать ипотечных заемщиков, которые не вошли в Программу рефинансирования ипотечных займов (ПРИЗ), либо не могут исполнять обязательства по договорам после рефинансирования займов в рамках этой программы.

«Внесены поправки в части предоставления банкам права в рамках ПРИЗ сдавать в аренду на основании договора имущественного найма (аренды) перешедшее в собственность банка жилище, выступавшее в качестве залога по договору ипотечного займа. Поправка предоставит заемщику возможность вернуть в свою собственность жилье, которое ранее принадлежало ему и в настоящее время в рамках исполнительного производства перешло на баланс банка», - заверяют в Национальном банке РК.

В настоящее время Нацбанк разрабатывает механизм передачи жилища в аренду.

Напомним, 24 апреля 2015 года Нацбанк утвердил Программу рефинансирования ипотечных займов. Она направлена на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы. Как отмечается, наибольшая доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным займам приходилась на займы, выданные в указанный период (82%). На реализацию программы Нацбанком выделено 130 млрд тенге.