Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана российских рублей

4 Января 2023, 21:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принято постановление, согласно которому банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1079 «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан» банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей», - проинформировал Национальный банк Казахстана.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

При этом, Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.